GSS Gelir Testi Nasıl ve Nereye Başvuru Yapılır?

GSS Gelir Testi kalktı mı? GSS gelir testi ile geliriniz yoksa sonuca göre sigortalılık hizmetlerinden faydalanabiliyorsunuz.

Genel Sağlık Sigortasın’dan faydalanmak isteyenler vatandaşlara yönelik bir uygulama olan Gelir Testi, yeni yapılan değişiklik ile artık bu teste ihtiyaç kalmayacak. SGK’dan yapılan yeni bir açıklamaya göre bugüne kadar mecbur olan GSS Gelir Testi artık tarih oldu. Sadece 53 TL’ye indirilen prim miktarı vatandaş tarafından oldukça beğenildi. Vatandaşlar ayda sadece 53 TL yatırarak SGK ile anlaşmalı bütün hastanelerde tedavi görebilecek. Kişinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri (eş, çocuk, anne ve baba) de bu hizmetten yararlanacak.

Geçmişten Kalan Prim Borçları Olan Vatandaşlar Ne Yapacak?

Geçmiş dönemlerde borcunu ödemeyen vatandaşların ödemediği ay sayısı 53 ile çarpılarak yeni bir ödeme imkanı sağlanacaktır. Ayrıca önceki dönemin fazilerinin silindiği de gelen bilgiler arasında.

GSS Borcu Sorgulama ve Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Genel Sağlık Sigortası Prim Borcunuzu sorgulamak için E-Devlet sisteminiz kullanmanız gerekmektedir. Eğer sisteme kaydınız yok ise PTT’ye giderek kimliğiniz ile size özel olan şifreyi almanız gerekmektedir. Daha sonra ise şifreniz ve TC Kimlik numaranız ile sistemen giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bölümüne tıklayınız. Sosyal Güvenlik Kurumu yazan yerin hemen altında Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama bölümüne tıkladığınızda ödeme yapmanız gereken miktarı görebilirsiniz. Aynı zamanda bu menüden kredi kartınız ile borcunuzu ödeyebilirsiniz.

Yeni bir GSS Affı Gelecek mi?

Kısa bir süre önce Genel Sağlık Sigortası prim tutarı 53 TL’ye kadar indirilmişti. Önceden borcu olan vatadaşların borçları 53 tl üzerinden hesaplanarak yeniden yapılandırılacaktır. Bunun haricinde yeni bir af olacağına dair henüz resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konu hakkında ilerleyen günlerde yeni bir gelişme olur ise siz değerli takipcilerimiz ile sitemiz üzerinden paylaşacağız.