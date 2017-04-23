Güçlü Lakaplı Gemi Artık Türkiye’nin!

‘Güçlü’ adıyla anılan İngiliz Uçak Gemisi geçtiğimiz günlerde bir Türk firma tarafından satın alındı.

Satın alan Türk firması HMS Illustrious ‘Leyal’, 2.1 milyon sterlin karşılında satın aldığı uçak gemisinin ekonomiye ve sanayiye büyük katkısı olacağını söyledi. 22 bin ton ağırlığında ve 32 yıl boyunca İngiliz ordusunun bir çok harekatında ve tatbikatında kullanılan gemi, İngiliz ordusundaki son uçak gemisiydi. 685 personel barındırabilen bu gemi, 210 metrelik piste sahipti. 2014 yılında ingiliz ordusunun kullanımından çıkmıştı. Kraliyet ve İngiliz halkı için manevi bir yere sahip olan uçak gemisi pek çok tarihte adını geçirmişti.









Eski ve çok kullanılmış olan bu gemiyi, İngiliz halkı yüzen bir otel yapılmasını veya müze yapılmasını istiyordu ancak, Türkiye’ye satıldı. Söküm işlemleri başlatıldı. Ağır makinalarla parçalanan uçak gemisinden çıkacak materyallerle pek çok alanda üretim yapılması düşünülüyor.