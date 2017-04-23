Güle Güle Oturun Başvuru Formu İşlemleri

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TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Güle Güle Oturun, her hafta ihtiyaç sahiplerinin evlerini yenilemeye devam ediyor. Mimar Selim Yuhan ve ekibi, cumartesi ve pazar günleri seçilen evlerden birini baştan sona yeniden inşa ediyorlar. Evini yeniletmek isteyen binlerce kişi Güle Güle Oturun başvuru formunu doldurarak şansını deniyor.
Güle Güle Oturun başvurusu yapan binlerce kişi evinin yenilenmesi için sıraya giriyor. Her hafta pek çok kişi başvurularına cevap alamadıkları için şikayetlerini dile getiriyor. Konu ile ilgili konuşan mimar Selim bey, “Güle Güle Oturun programına olan yoğun ilgiden dolayı çok mutluyuz. Ancak haftada sadece 2 evi yenileyebildiğimiz unutulmamalı. Binlerce başvuruya cevap vermekte zorlanıyoruz. Umarız gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşır ve isteklerini yerine getirebiliriz” açıklamalarında bulundu.
Güle Güle Oturun Başvuru İşlemleri
Güle Güle Oturun, her hafta cumartesi ve pazar günleri TV8 ekranlarında izleyici karşısına geliyor.