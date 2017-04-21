Güneş Sisteminin Cüce Gezegeni Ceres’te Buz Kütlesi Olabilir

Geçtiğimiz günler içerisinde NASA tarafından keşfedilen dünyada büyük bir şok etkisi yaratacak, keşif dünya ile paylaşıldı.

Güneş sistemimizdeki cüce gezegenlerin en büyüğü olan Ceres gezegeni, dünyadaki toprak kaymalarına benzer olaylar yaşadı. Bu olayların, buz kütleleri tarafından gerçekleştirildiği ve buz varlığına kanıt oluşturulduğunu açıklayan NASA konuşmacıları, daha net bir kanıt olmadan gezegene herhangi bir astronot göndermeyeceklerini açıkladı.

3 Farklı tipte toprak kayması yaşanırken bunların her üçünün de dünyamızdakiyle eş değer görüntüler verdiği tespit edildi. Bahsi geçen toprak kaymalarının en önemlisi, büyük sayılabilecek ve halka şeklindeki kaymalardı. Uçlara doğru gittikçe büyüyen bu toprak kaymaları kutuplarda karla kaplı olan zeminin, kaymasına benzer olduğu açıklandı.









Bir gezegende toprak kayması yaşanması ve buz kütlelerinin oluşumu; bir hayat olabileceğini ifade eder. Buz kütlesinin her hangi bir gezegende bulunması orada oksijen ve suyun olduğuna işarettir. Buz kütlelerinin kayması ise, dünyamızdakine yakın bir yerçekimi olduğunu gösterir. Güneş sistemimizde bulunan Ceres gezegeninin, hayat belirtileri göstermemesi ve bu gezegende rastlanmış herhangi bir canlı olmaması bilim insanlarının, gezegende yaşam olabileceği konusunda merak duymasına neden oldu.