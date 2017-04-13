11:50 - Teknolojide Yeni Bir Dönem: Bilgi Aktarma
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09:22 - Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler
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Geçtiğimiz yıllar içerisinde teknoloji hızla gelişmekte iken, bize sağladığı faydalar ile birlikte zararlı yazılımlar, casus programlar üretildi, tasarlandı.
Hackerlar bilgisayar dilini çok iyi bir şekilde bilmeleri doğrultusunda bilgisayara yaptıramayacakları hiçbir şey kalmıyor. Kişiye kendi iradesine dayanarak istediği herşeyi yapabilme imkanını; aslında yine bize faydası olan teknoloji sağlıyor. Hackerların ana hedefleri, kitlelere hakim olan kişiler, bankalar, siyasi siteler, devlet organları olabiliyor. Siber suçlar gün geçtikçe artıyor ve bu günler içersinde bir kaç ünlü oyuncu, aktör ve bir WWE güreşçisi olan Paige’nin özel fotoğrafları icloud hesaplarına erişerek çalınmış ve sızdırılmış. Bu seriye; Harry Potter Serisinden tanıdığımız Emma Watson’da eklendi, Dylan Penn ve Katie Cassidy gibi ünlü oyuncuların da hacklendiği söylentisi ve sızdırılan fotoğrafları internette dolaşıyor.
Öyle ki bazı isimlerin cinsel ilişki görüntüleri de bulunduğu söylentisi var. Bu gelişmelerle birlikte geçtiğimiz günlerde Emma Watson avukatıyla fotoğrafların internetten kaldırılmasını talep etmişti.