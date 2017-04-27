Hangi Film Yıldızına (Ünlüye) Benziyorsun? Vonvon Testi Trend Oldu

Facebook’ta özellikle son zamanlarda dönene hangi film yıldızına benziyorsun ya da hangi ünlüye benziyorsun tarzındaki uygulamalar trend olmayı başardı.

Vonvon testi olarakta bilinen bu testlerde kullanıcıların yüzlerini facebookta yer alan bir özellikle sayesinde birkaç hamle ile ünlüye ya da tanınmış bir film yıldızına çevirebiliyor. Facebook hangi ünlüye benziyorsun testi çok fazla kişi tarafından kullanılırken yarattığı etki de özellikle Türkiye’de büyük oldu. Burak Özçivit, Hadise ve daha birçok ünlünün fotoğrafına çevrilen kişiler ise bu durumdan memnun gözüküyor. Paylaşılan bu fotoğraflara ise binlerce yorum ve like geliyor.

Hangi Ünlüye Benziyorsun Testi









Teste siz de buradan ulaşabilirsiniz.