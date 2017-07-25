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Hava Kirliliğini Önleyen Maskelere Son

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Hava Kirliliğini Önleyen Maskelere Son
Bu haber 25 Temmuz 2017 - 15:09 'de eklendi .

Kullanılan deodorantlar, yakıtlar, dumanlar ve daha pek çok şey hava kirliliğine sebep olmakta. Bu hava kirliliğin başında da sanayiler gelmekte.

Sanayilerin gelişmesi ve çoğalmasından dolayı her geçen gün hava kirliliği artıyor. Kullanılan ulaşım araçlarının dumanları da bu kirlilikte oldukça etkili. Şimdiye kadar hava kirliliğini önlemek pek çok maske ve önleyici ürünler üretilmişti. Artık bunlara gerek kalmıyor ve maske devrimi bitiyor. Havayı temizleyen bu bisiklet fikri ödül kazanmış fikirlerden birisi olmayı başarmıştır.

Çevre dostu olan bisikletlere eklenen yeni filtreler sayesinde havadaki karbondioksitler dönüşüyor. Direksiyon kısmında yapılan bir bölme ile diğer bisikletlerden ayrılan filtreli bisiklet, hava kirliliğine sebep olan maddeleri oksijene dönüştürüyor. Bisikletin önünde bulunan bölmesi sayesinde hava kirliliğine sebep olan toz parçalarını ve zararlı parçaları tespit ediyor ve fotosentez sistemi adı verilen sistemde temizliyor. Siz pedalı çevirdikçe, bu sistemin aküsü doluyor ve bu sayede hava kirliliği önleniyor. Ayrıca bu bisiklet sadece hareket halindeyken değil, park halindeyken de havayı temizleyebiliyor. Filtreli bisikletler sayesinde sürekli devam edecek bir döngü sağlanıyor ve hava kirliliği en aza indiriliyor.

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