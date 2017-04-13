Hızlı ve Öfkeli 8 Fragman İzle – Yaş Sınırı Akılları Kurcaladı

Milyonlarca kişinin beklediği Hızlı ve Öfkeli 8 bugün vizyona girdi. Filmde süper kahramanların güçlerinin yanı sıra siber güvenlik ile beraber terörle mücadelenin öneminden filmde bahsedildiği belirtiliyor.

Bazı eleştirmenler ise filmi izledikten sonra “Hızlı ve Öfkeli 8 ok fazla bilgisayar efektleri verildiğinden önceki serilere göre aksiyon sahnelerinde pasif kalmış” gibi açıklamalarda bulundu. Cipher karakterin ise filmde teknolojinin neleri yapabileceğini gözler önüne seriyor.

Hızlı ve Öfkeli 8 Fragmanı İzle

Hızlı ve Öfkeli 8 Yaş Sınırı Kaç?

Hızlı ve Öfkeli 8 filmi çocukalr için olumsuz ve örnek olmayacak davranışlar ieçrebildiğinden 12+ yaş üstünün izlemesi önerilmektedir.