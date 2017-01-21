Hızlı Şarj İşini Samsung Çözüyor

Samsung tarafından açıklanan bilgiye göre yeni geliştirilen bataryalar ile beraber telefonlar sadece 20 dakikalık kısa süre içerisinde yüzde 90’lara varan şarj kapasitesine ulaşmış olacak.

Şirket kendini yenilemeyi ve yenilemeyi sürdürüyor. Galaxy S8’e odaklanmış gibi gözükse de teknoloji devleri arasında yer alan Samsung hızlı şarj için de çözümü bulmuş gözüküyor. Yüksek enerjili şarj alet pilleri ile telefonlar çok daha kısa sürede bataryalarını doldurabilecek. Bu gelişmenin sadece telefonlarla sınırlı kalmayacağı laptop ve diğer kullanılabilen cihazlara da gelebileceği ön görülüyor.

Elektrikli otomobiller için de devrim niteliğindeki bu yeni teknolojik gelişim şarj sorununa da kısa vadede çözüm sunacak. 300 km’ye kadar araçların gitmesine de bu alet yardımcı olabilir.