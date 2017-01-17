HoloLens Yok Artık Dedirtti

Microsoft tarafından bir önceki hafta tanıtılan ve çok beğenilen HoloLens sanal gerçeklik gözlüğü fırtınası sürüyor.

Sanal gerçeklik piyasası özellikle 2016 yılında ortaya çıkan oyunlar ve filmler ile yeni bir boyut kazandı. Spor müsabakalarında bile kullanılan bu gözlükler konsol oyunlarına da entegre edilmesiyle kullanıcı sayılarında da artış gözlemlendi. Bunun fırsat bilen büyük teknoloji firmaları özellikle de Microsoft HoloLens adında yeni gözlük üretmişti. Google Glassf ve Facebook’un satın aldığı Oculus Rift adı altında yıllardır geliştirmekte zorlandığı sanal gerçeklik sektöründe ciddi rakip geldi. Microsoft diğer firmaların yapamadığını yaptı ve en iyi özelliklerle bu gözlüğü donatmayı başardı.

Dijital gözlük olarak kullanılabilen HoloLens hologram ile iletişimi de sağlıyor. Evde ya da başka yerde dilediğiniz nesneleri hologram haline getirim onlar üzerinde oynamalar gerçekleştirebiliyorsunuz.