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Htc U (Ocean) Tanıtımı 16 Mayıs’ta

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Htc U (Ocean) Tanıtımı 16 Mayıs’ta
Bu haber 04 Mayıs 2017 - 4:00 'de eklendi .

İlk bilgileri ve görüntüleri geçtiğimiz günlerde sızdırılan HTC U ( OCEAN ) Mayıs 16 da tanımı yapılması planlanıyor.

Cihazın Tayvanlı üreticisinin cihazı bu kadar erken tanıtacağı düşünülmüyordu fakat cihaza ait yeni tanıtım videosu ve davetiyesi ortaya çıktı.




HTC’nin resmi tanıtım sitesinde çıkan videoda cihazda U harfine dikkat çekilerek cihaz U harfi üzerinde dikkat toplayarak tanıtılmayı planlıyor. HTC daha önceki serilerin de de U harfi üzerinde durarak tanıtımlarında U harfi üzerinden yapmıştı. Firmanın daha önceki cihazları U ULTRA VE U PLAY olarak dikkat çekiyor. Resmi davetiyede PARLAKLIK İÇİN SIKMAK cümlesi oldukça dikkat çekiyor bu cümle üzerinden yola çıkacak olursak hiç şüphesiz OCEAN tasarım olarak eşsiz özelliklere sahip olarak kullanıcılarına tanıtılacak. Cihaz kullanıcının kavrama ve hareketlerini algılaya bilecek.

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