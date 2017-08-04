Huawei Mate 10 İddialı Geliyor

Huawei, 2017 yılı içerisinde ki en iddialı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Huawei’nin bağlı olduğu şirketin CEO’su olan Richard Yu, Huawei Mate 10 telefon modelinin iPhone 8’den daha güçlü olacağını belirterek, bu modelin ne kadar iddialı olduğunu da açıklamış oldu.

Şirketin CEO’su açıklamalarında, bu modelin pil olarak daha uzun ömürlü olacağını ve kamera olarak da daha işlevsel bir kameraya sahip olacağını dile getirdi. Ayrıca Diğer özelliklerinin de oldukça güçlü olduğunu dile getiren Richard Yu, bu açıklamaları ile bu sektörde büyük ses getirmeyi başardı. Huawei Mate 10’da en güçlü işlemcilerden birinin kullanacağı ve bu modelin fazla sayıda belleğe sahip olacağı dile getiriliyor. Şirketin CEO’su, Mate 10’un bu yıl sonuna doğru piyasaya sürülebileceğini açıkladı. Eylül ayında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek olan fuar da Huawei’nin bu yeni amiral gemisini tanıtması bekleniyor. Şuan için Mate 10’un özellikleri hakkında hiçbir bilgi paylaşılmıyor; ama yakın zamanda bu modelin özellikleri sızdırılacaktır.