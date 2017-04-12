İbrahim Erkal Öldü Mü? Ünlü Sanatçı Kaç Yaşında Hastaneye Kaldırıldı?

İbrahim Erkal sabah saatlerinde evinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yıllardır sahnelerde yer alan ve birçok kişinin sevgisini kazanan ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında ise henüz net bir açıklama doktorlar ya da aile yakınları tarafından yapılmadı.

İbrahim Erkal Öldü Mü?

Evinde bayılan ünlü isim, 112 sağlık ekipleri tarafından hemen en yakın hastaneye kaldırıldı. 50 yaşında olan Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ise birçok kişi akın etti. İbrahim Erkal’ın ise sağlık durumu ciddiyetini korurken sosyal medyada öldü mü soruları akılları kurcaladı. Birçok kişinin de duaları Türk müziğinin en güçlü seslerinden olan İbrahim Erkal ile beraber. Şuanda Beşiktaş Liv Hospital’de olduğu belirtiliyor.