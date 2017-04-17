İçerde 31. Bölüm Fragmanı İzle – Yeni Bölüm’de Melek Ölecek Mi?

İçerde dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Pazartesi akşamları rakip dizilere göre iyi performans sergileyen Show TV’nin iddaalı dizilerinden İçerde’de son bölümde Sarp ve Mert kardeş olduklarını öğrenecekler anda dizi sona erdi ve bir sonraki bölüm için izleyici kitlesi nefeslerini tuttu.

Celal Baba hastanede yatmasına karşın Kudret’ten intikam almak isterken bir diğer yandan da kızının Sarp’a her şeyi anlatmasını önlemek için Davut’a vur emrini veriyor. İçerde 31. Bölüm fragmanı da yeni bölüm hakkında bilgiler ve sahnelere yer vererek bilgi edinilmesini sağlayacak. Kudret ise adamlarına dediği gibi Celal’in hakkından gelebilecek mi? Melek yeni bölümde ölecek mi?

İçerde Yeni Bölüm Fragmanı

*Dizi bittikten sonra burada olacaktır.