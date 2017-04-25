İçerde 32. Bölüm Fragmanı İzle – 32. Bölüm’de Kudret Ölecek Mi?

İçerde yeni bölüm fragmanı ile 32. bölüm hakkında önemli ipuçları verdi. İçerde 32. Bölüm fragmanında neler yaşanacak?

İçerde son bölümde Mert’in Celal’in organize şubeye sızmış olduğunun öğrenilmesinin ardından yer yerinden oynuyor. Celal ve Mert’in bir arada konuştuğu anları gizli kamera ile görüntüleyen Yusuf müdür o kamera görüntülerini almak için komiseri gönderdikten sonra Mert o delilleri de yok etti. Celal ise Kudret’ten intikam almanın peşinde. Sarp ise olanlar hakkında şaşkınlığını sürdürüyor. İçerde yeni bölümde Mert’in durumu da netlik kazanmış olacak. Fisun teyze ise Mert’i bir kalemde sildiğini yüzüne karşı söylüyor. Mert’in polisliği de bitmiş oluyor.

İçerde Yeni Bölüm Fragmanı







