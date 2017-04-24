İçerde Dizisinde Çalan Tek Başınasın Şarkısı Sevildi

00:15 - Bu Uygulamadan Uzak Durun
05:59 - Güçlü Lakaplı Gemi Artık Türkiye’nin!
00:49 - Telefonunuzun Ekranını Karartan Uygulama!
13:04 - Call Of Duty’den Sürpriz
12:03 - Çin Kargo Gemisi Tiencu-1’i Uzaya Gönderdi
11:36 - Steam’e Yeni Rakip Geldi
11:34 - Facebook 360 Derece Kamerasıyla Geliyor
11:31 - iPhone Kullanıcıları Bu Uygulamadan Çok Memnun
11:27 - Kredi Kartlarına Parmak İzi Sensörü Geliyor
11:25 - Minecraft’taki Büyük Tehlike
İçerde son bölümde (31. Bölüm) yer alan Final sahnesinde çalan müziğin adının ne olduğu merak ediliyor. Tek başınasın şarkısı ise son sahnelere damga vurmuştu.
İçerde son bölümde Mert’in yaşadığı durum ortaya çıkınca saflar değişiyor. Mert, polisliğinden olurken Fisun teyzesinden yediği sözlerin ardından mahalleden ardına bakmadan gitmek zorunda kalıyor. Silahını da emniyete bırakmak zorunda kalan Mert savcının karşısına çıktıktan sonra da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kudret ve Celal Melek yüzünden karşı karşıya geliyor. İçerde yeni bölümlerde Sarp ile Mert kardeş olduğunu öğrenebilecek mi ilerleyen zamanlarda göreceğiz.