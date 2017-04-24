İçerde Ne Zaman Bitecek? Final Tarihi Belli Oldu Mu?

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İçerde dizisinin final tarihi izleyenlerin merak ettiği konulardan. İçerde dizisi ne zaman bitecek ve sezon finalinin ne zaman olacağı bilgisini haberimizde bulabilirsiniz.
Dizinin son bölümlerinde Celal ile Kudret’in hesaplaşmasından dolayı birçok kişi hayatını kaybetmişti. Mert ve Sarp’ın da kardeş olduklarını öğrenmelerinin ardından dizinin final yapacağı ön görülüyor. O ana kadar da dizinin uzatılacağı da dönen bilgiler arasında.
İçerde final tarihinin ne zaman olacağı özellikle de son bölümlere doğru gidildikçe ölümlerin artmasıyla beraber merak ediliyor. Dizinin yapımcıları ise İçerde’nin ne zaman biteceği konusunda net bilgi vermezken tahminlere ve dedikodulara göre yaz aylarına doğru dizinin final yapacağı yönünde.