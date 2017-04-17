İçerde Ne Zaman Final Yapacak?

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İçerde dizisi her Pazartesi akşamları reyting rekorları kırarken herkes son bölümlerde artık final sahnesinin yaklaştığını sosyal medyada belirtiyor. Celal babanın iki kardeşe olan öfkesi ve Kudret’in de Celal’i bitirme çabaları da bu söylentileri destekleyebiliyor. Sarp ve Mert’in kardeş olup olmadıklarının kendilerine açıklanmaları da en muhteşem final anlarından olabilir. Yine dönen dedikodular arasında dizinin Mayıs sonunda final yapabileceği belirtiliyor.
İçerde dizisi senaryoya göre ne zaman final yapacağı bilinmiyor. Sezon finali mi yoksa tamamen final mi bu konuda da net bilgi bulunmazken yapımcı firma önümüzdeki günler ya da haftalarda açıklama yapabilir.