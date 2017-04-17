İçerde Son Bölüm İzle – 30. Bölüm’de Melek Vuruluyor!

İçerde 30. Bölümü ile 17 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:00’den itibaren Show TV ekranlarında yerini aldı. Celal Baba Kudret tarafından vurulurken son anda Mert’in yetişmesiyle beraber hastaneye kaldırılmıştı. Gazeteci kızda bu durumu öğrenip haber yapınca Kudret kolları Celal için sıvadı. Ayrıca Coşkun’dan Mert ile Sarp’ın kardeş olduğunu öğrenen Melek bunu annesi ile Sarp’a açıklamak için bir yerde buluşmak istemişti. Celal ise Davut’a Melek’in yanında kim olursa ve onunla konuşursa vurma emrini daha önceden söylemişti.

Kudret’in adamı da Mert ile Sarp’ın işini bitirmek için emir almış ve dizinin final sahnesinde de bu durum ortaya konulmuştu. İçerde son bölüm çok aksiyon dolu sahnelere sahip oldu.

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