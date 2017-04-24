İçerde Son Bölüm İzle (Sansürsüz) – 31. Bölüm’de Mert Açığa Çıkıyor

00:15 - Bu Uygulamadan Uzak Durun
05:59 - Güçlü Lakaplı Gemi Artık Türkiye’nin!
00:49 - Telefonunuzun Ekranını Karartan Uygulama!
13:04 - Call Of Duty’den Sürpriz
12:03 - Çin Kargo Gemisi Tiencu-1’i Uzaya Gönderdi
11:36 - Steam’e Yeni Rakip Geldi
11:34 - Facebook 360 Derece Kamerasıyla Geliyor
11:31 - iPhone Kullanıcıları Bu Uygulamadan Çok Memnun
11:27 - Kredi Kartlarına Parmak İzi Sensörü Geliyor
11:25 - Minecraft’taki Büyük Tehlike
İçerde 31. Bölüm ile Star TV ekranlarında yerini aldı. 24 Nisan tarihinde yayınlanan İçerde dizisinin yeni bölümünde Melek Öldü ve Mert’in Celal’e çalıştığı ortaya çıktı.
İçerde son bölümünde Celal Baba kızı Melek’in öldüğünün öğrenince kahroluyor. Mert ve Sarp’ta hastanede kendinden geçerken, Yusuf Müdür Mert’in aslında içerde olduğunu ve Celal’in yıllardır kullandığı adamı olduğunu öğreniyor. Serkan ise yanlış hedefi vurduğu için Kudret’in gözünden düşüyor. Sarp yeni bölümlerde özellikle de Coşkun’un hamleleriyle kardeşine ulaşabilecek mi?
İçerde Dizisinin yeni bölümünü ilgili firma yayınladığı anda sansürsüz buradan izleyebilirsiniz. Yeni bölümde ise Celal ile Kudret’in neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.