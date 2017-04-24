İçerde Son Bölüm İzle (Sansürsüz) – 31. Bölüm’de Mert Açığa Çıkıyor

İçerde 31. Bölüm ile Star TV ekranlarında yerini aldı. 24 Nisan tarihinde yayınlanan İçerde dizisinin yeni bölümünde Melek Öldü ve Mert’in Celal’e çalıştığı ortaya çıktı.

İçerde son bölümünde Celal Baba kızı Melek’in öldüğünün öğrenince kahroluyor. Mert ve Sarp’ta hastanede kendinden geçerken, Yusuf Müdür Mert’in aslında içerde olduğunu ve Celal’in yıllardır kullandığı adamı olduğunu öğreniyor. Serkan ise yanlış hedefi vurduğu için Kudret’in gözünden düşüyor. Sarp yeni bölümlerde özellikle de Coşkun’un hamleleriyle kardeşine ulaşabilecek mi?

İçerde Son Bölüm İzle









İçerde Dizisinin yeni bölümünü ilgili firma yayınladığı anda sansürsüz buradan izleyebilirsiniz. Yeni bölümde ise Celal ile Kudret’in neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.