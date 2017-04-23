İki Şirketi Tek Başına Dolandırdı

Amerika Birleşik Devletlerindeki, isimleri belirtilmeyen uluslararası büyüklükteki iki şirketi dolandıran, 48 yaşındaki Litvanyalı Evaldas Rimasauskas iki şirketten toplam 100 milyon dolar aldığını ifade etti.

Geçen hafta yakalanan hacker’ın hikayesi, Çin’de görülen bir şirket kurarak başlıyor ve phishing (yemleme) taktiğiyle şirketlerin emaillerine çok sayıda mail attığını ve şirketlerin bu maillere ödeme yapmaları ile başladı. 2013’ten 2015’e kadar bu şekilde süren dolandırma işlemi fark edilince, siber suçlar bürosuna başvuruldu.

Yetkilerin yaptığı araştırmada, yüzlerce email gönderildiği ve karşılığının verildiği anlaşıldıktan sonra, 100 milyon dolarlık hırsızlığın büyük bir kısmının geri alındığını ifade edildi.









Phishing (Yemleme): Bir email’i sanki banka ve ya başka bir şirketten gelmiş gibi tasarlamak ve yönlendirilen site ile ödeme almak demektir.