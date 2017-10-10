SON DAKİKA

Teknoloji ve Gündem Haberleri
Whatsapp Yine Güncellemeler ile Gündeme Geliyor

İnternet

Whatsapp Yine Güncellemeler ile Gündeme Geliyor
En Dayanıklı Mouse

Donanım

En Dayanıklı Mouse
7.000 TL’lik USB Bellek Üretildi

Donanım

7.000 TL’lik USB Bellek Üretildi
Bitcoin Rekor Peşinde Koşmaya Devam Ediyor

İnternet

Bitcoin Rekor Peşinde Koşmaya Devam Ediyor
Apple Homepod Geliyor

Mobil

Apple Homepod Geliyor
İşte Whatsapp’ın Bilinmeyen Özellikleri

İnternet

İşte Whatsapp’ın Bilinmeyen Özellikleri
APPLE’ın Yeni Projesi Sürücüsüz Araç Geliyor

Bilim

APPLE’ın Yeni Projesi Sürücüsüz Araç Geliyor
Uyku Sevenler İçin Çin’de Karekodlu Kapsüller

Bilim

Uyku Sevenler İçin Çin’de Karekodlu Kapsüller
3 Boyutlu Sinema Devri Sona mı Eriyor?

Güncel

3 Boyutlu Sinema Devri Sona mı Eriyor?
Muhteşem Özellikleri İle Token Ring Yüzükleri Karşınızda

Donanım

Muhteşem Özellikleri İle Token Ring Yüzükleri Karşınızda
Felaket Bölgelerinde Kullanılacak Yılan Geliştirildi

Bilim

Felaket Bölgelerinde Kullanılacak Yılan Geliştirildi
Microsoft’tan Büyük Yenilik

Mobil

Microsoft’tan Büyük Yenilik
LG Q6 Telefonu Çıktı

Mobil

LG Q6 Telefonu Çıktı
Hava Kirliliğini Önleyen Maskelere Son

Bilim

Hava Kirliliğini Önleyen Maskelere Son
Google’dan Engelleri Kaldıran Yenilik

İnternet

Google’dan Engelleri Kaldıran Yenilik

İklim Değişiklikleri Enfeksiyonların Artışında Önemli Bir Etken

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
İklim Değişiklikleri Enfeksiyonların Artışında Önemli Bir Etken
Bu haber 10 Ekim 2017 - 14:50 'de eklendi .

İklime etken olan değişmeler, dünyamızın ömrünün değişmesine ve doğanın dengesinin bozulmasına kadar etken olmaktadır. Özelikle de iklim değişkenlikleri enfeksiyonların yayılmasında önemli bir artışa neden olmakla beraber, ortaya çıkma oranlarında da önemli bir farklılıklar söz konusu olmaktadır.

Bir takım yapılan deneyler ve araştırmalar neticesinde Liverpool Üniversitesindeki bilim insanları, insanlardan insana, hayvanlardan hayvana bulaşan 100 hastalığın, Avrupa üzerindeki iklim değişkenlikleri üzerindeki etkileri üzerinde deneyler yapmışlardır. Yapılan deneylerinde sonuçları bir hayli ilgi korkutucu!

Elde edilen veriler neticesinde patojenlerin üçte ikilik bir kısmının iklime duyarlı olarak gelişmekte olduğu tespitini ortaya koymuştur. Özelikle de iklimsel olarak gelişen etkenlerin, patojenlerin daha fazla gelişime açık olduğu ve türeme özelliklerinin genişlediği sonuçları da yine kayıt edilen bilgiler arasında yerini alıyor.

Araştırmanın bir başka yüzünde ise iklim üzerinde oldukça hassas olan böceklerin, yaymakta olduğu patojenler üzerinedir. Özelikle de bu patojenlerin, su, gıda ile toprak üzerinde bulaşan hastalıkların daha da fazla yaydıkları gözlenmiştir. Yani iklimin değişkenlikleri, böcek ile kenelerin yaydıkları patojen sayılarının artmasına ve bulaşma etkilerinin daha fazla olmasına neden olmaktadır.

Hastalık olarak bakıldığında ise iklime bağlı olarak en yoğun patojenlerin, Faciola Hepatica(Akciğer Paraziti), Virio Cholerae ( kolera), Borrelia Burgdorferi ( Lyme hastalığının nedeni) gibi etkilerin, bu yol ile bulaşma etkenlerinin daha fazla olduğu belirtilmiştir.

Buna Bakın!  Uykusuzluk Geni Keşfedildi
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
Whatsapp Yine Güncellemeler ile Gündeme GeliyorWhatsapp Yine Güncellemeler ile Gündeme Geliyor
Titan Uzayda Canlı Kanıtının Başka Bir Versiyonu Olabilir!Titan Uzayda Canlı Kanıtının Başka Bir Versiyonu Olabilir!
Tabby’s Star Gerçekten de Bir EfsaneymişTabby’s Star Gerçekten de Bir Efsaneymiş
Samsung Galaxy S9 Son Hıza Bastı Geliyor!Samsung Galaxy S9 Son Hıza Bastı Geliyor!
Nissan Trafik Kazalarını En Aza İndirgemek İçin SOAK’ı GeliştirdiNissan Trafik Kazalarını En Aza İndirgemek İçin SOAK’ı Geliştirdi
Kuş Suikastçıları Kediler Avustralya’da Hız KesmiyorKuş Suikastçıları Kediler Avustralya’da Hız Kesmiyor
Instagram’dan Bu Sefer Özgün Yenilik ÇalışmasıInstagram’dan Bu Sefer Özgün Yenilik Çalışması
Google Uygulamasında Tasarımsal YenilenmelerGoogle Uygulamasında Tasarımsal Yenilenmeler
SON DAKİKA