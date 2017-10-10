İklim Değişiklikleri Enfeksiyonların Artışında Önemli Bir Etken

İklime etken olan değişmeler, dünyamızın ömrünün değişmesine ve doğanın dengesinin bozulmasına kadar etken olmaktadır. Özelikle de iklim değişkenlikleri enfeksiyonların yayılmasında önemli bir artışa neden olmakla beraber, ortaya çıkma oranlarında da önemli bir farklılıklar söz konusu olmaktadır.

Bir takım yapılan deneyler ve araştırmalar neticesinde Liverpool Üniversitesindeki bilim insanları, insanlardan insana, hayvanlardan hayvana bulaşan 100 hastalığın, Avrupa üzerindeki iklim değişkenlikleri üzerindeki etkileri üzerinde deneyler yapmışlardır. Yapılan deneylerinde sonuçları bir hayli ilgi korkutucu!

Elde edilen veriler neticesinde patojenlerin üçte ikilik bir kısmının iklime duyarlı olarak gelişmekte olduğu tespitini ortaya koymuştur. Özelikle de iklimsel olarak gelişen etkenlerin, patojenlerin daha fazla gelişime açık olduğu ve türeme özelliklerinin genişlediği sonuçları da yine kayıt edilen bilgiler arasında yerini alıyor.

Araştırmanın bir başka yüzünde ise iklim üzerinde oldukça hassas olan böceklerin, yaymakta olduğu patojenler üzerinedir. Özelikle de bu patojenlerin, su, gıda ile toprak üzerinde bulaşan hastalıkların daha da fazla yaydıkları gözlenmiştir. Yani iklimin değişkenlikleri, böcek ile kenelerin yaydıkları patojen sayılarının artmasına ve bulaşma etkilerinin daha fazla olmasına neden olmaktadır.

Hastalık olarak bakıldığında ise iklime bağlı olarak en yoğun patojenlerin, Faciola Hepatica(Akciğer Paraziti), Virio Cholerae ( kolera), Borrelia Burgdorferi ( Lyme hastalığının nedeni) gibi etkilerin, bu yol ile bulaşma etkenlerinin daha fazla olduğu belirtilmiştir.