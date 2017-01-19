Injustice 2 Tanıtım Videosu Yayınlandı

Injustice 2 tanıtım videosu oyun firması tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Fragmanın izlenilmesi ardından ise çok fazla olumlu yorum geldi.

2017 ilk oyunlarından birisi olan Injustice 2 en iyi dövüş oyunları arasında gösteriliyor. Superman ve Lane arasındaki restleşme oyuna çok güzel şekilde yansıtılmış ve grafik özellikleri en üst seviyeye çıkarılmıştı. Injustice 2 çok iyi hikayelerle dolu bir oyun olurken konusu çok boyutlu olması da gerçekçilikle örtüşmesine neden oluyor.

Yeni oyun hakkında hikayeler ve videolar ile ilgili bilgiler fragmanda yer almakta ve kötülerle dövüşler gösterilmektedir. 19 Mayıs 2017’de konsol oyunları için çıkarken PC için ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

Injustice 2 Fragmanı