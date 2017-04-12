İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor

İnstagram gün geçtikçe daha çok kullanıcı çeken bir sosyal platform ve bazı şirketler bu insan topluluğunu hazır bulmuşken reklam yapmak istiyorlar.

Geçtiğimiz sene içerisinde 200.000 firma ile anlaşan İnstagram, bu yıl içerisinde 1.000.000 firma ile anlaştı.

Bazı küçük firmaların, online satış için instragramı kullandığını biliyoruz ve az çok alışveriş yapmışızdır. Buna dayanarak Reklam ve Pazarlama Müdürü James Quarles’e göre; instagram hesaplarının %80’i herhangi bir markanın hesabını takip ediyor. Firmaların reklamlarını paylaşmak için sadece dört kez ekrana dokunacağını duyan firmalar, İnstagram INC® binasında reklam için sıraya girmiş görünüyor. Bu kadar kolay ve bu kadar çok kitleye ulaşma avantajı olduğu için İnstagramın tercih edilmesi normal.