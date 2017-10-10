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Instagram’dan Bu Sefer Özgün Yenilik Çalışması

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Instagram’dan Bu Sefer Özgün Yenilik Çalışması
Bu haber 10 Ekim 2017 - 15:20 'de eklendi .

Bilindiği gibi Instagram, rakip firmaların bir takım özelliklerini kopyalayarak onları belirli bir aşamadan geçirip, kendi hizmetine yerleştirmekteydi. Bunun en net özelliklerini Snapchat imkanı ile bilmekteyiz. Fakat son yapılan güncelleme, doğrudan Instagram’ın özgün içerik güncellemesi yapmasını sağladığını göstermiştir. Yeni yapılan güncelleme ise ankettir.

Hikaye paylaşan kullanıcılar, hikayelerine giren diğer kullanıcılara soru sorabiliyor. Bir tür anket mantığında çalışan bu sistem Evet – Hayır algoritmasına göre hareket etmektedir. Arka plan seçenekleri arasında çıkartma sekmesinin üzerinden anket seçildiğinde iki seçeneği olan anket değerlendirmesi yapabilmektedirler.

Özelikle de çok yeni olmasına rağmen aynı gün milyonlarca kullanıcı tarafından uygulanmaya başlanan bu güncelleme, kullanıcıların birbirileri ile etkileşimlerini arttırma noktasında da önemli bir yenilik olmaktadır. Ayrıca anketi yapan kişiler, ankete kimin oy verdiğini ve oylarının ne yönde olduklarını da görülebilmektedir. Böylece kaç kişi neye ne oy vermiş bunların her biri görülebilmektedir.

Hikayede anket yapmak her kullanıcı için mümkündür. Ayrıca Evet Hayır dışında farklı cümle tanımlamalarını da kullanarak, iki farklı soru sorabilmek mümkündür. Anketin kalma süresi normal hikayelerinin kalma süresi ile aynıdır. 24 saat geçtikten sonra var olan hikaye silinmektedir. Kullanıcılar merak ettikleri konular, görüş almak istedikleri hususlar ya da sadece eğlence amacı ile anketler paylaşarak, Instagramın bu yeni özelliğini sıklıkla kullanmaktadırlar. Özelikle de önümüzdeki yıllarda sıklıkla kullanılan bir özellik olacağına da şüphe yoktur.

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