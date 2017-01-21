Instant Tethering Özelliği Veriyor

Android işletim sistemi için Instant Tethering özelliği geldi. Bu özellikle beraber mobil erişimlerde yeni teknolojiler de yer alabilecek.

Teknolojik gelişmeler durmaksızın devam ederken bunlara bir yenisi daha eklendi. Telefon modelleri artık sadece arama ya da mesajlaşma için değil diğer tüm işlemler için de kullanılıyor. Bilgisayarlara girmeden sadece mobil cihazlarla istenilen işlemler yapılabiliyor. Google’ın sürdüğü işletim sistemi Android yeni güncellemelerle beraber çok daha fazla kitlelere ulaşıyor. Instant Tethering özelliği ile android cihazlar anında birbirine bağlanabilecek.

Bu yeni özellikle beraber şarjın ne kadar kaldığı, ne kadar veri paylaşıldığı gibi birçok detaylı işleve de bakılabilecek.