İnternet Hızı Nasıl Artırılır?

İnternetin hızının düşmesi hepimizin sinir olduğu, işlerimizin aksadığı bir olaydır. Bu hız sorununu aşmak için yapılabilecek birkaç faktör vardır ve bu faktörleri sizler ile paylaşacağız.

Bu faktörlerden ilki tarayıcıda temizleme yapmak (geçmiş, çerezler vb.) ve gerekli olmayan eklentileri kaldırmaktır. Daha sonrasında işinize yarayacak bir antivirüs programı belirleyin ve kurun. Zira bilgisayara giren virüsler hız düşmesinde en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Tarayıcınızı güncelleştirin ve kullanmadığınız programları temizleyin. Bunun içinde Ccleaner gibi programları tercih edebilirsiniz.

Windows Ayarlarını Düzelterek Bağlantıyı Artırmak

Windows’un kayıt defteri içerisinde değiştirilen ayar cihazınız için yetersiz kalabilir. Windows internet üzerindeki verileri alır ve saklar. Bu verilerin boyutu sizin hızınıza etki edebilir. Bunun için öncelikle paket alırken kotasına, hızına dikkat etmeniz gerekmektedir. Kotasını ve hızını az aldığınız bir bağlantıyı hızlandırmanız mümkün değildir. Bu yüzden öncelikli olarak kullanım alanınıza göre bir internet paketi kullanmalısınız.

Modemin yakın bir yerde olması önemli bir husustur. Özellikle kablolu bağlantıya sahip olan kişilerin bu konuya önem vermesi gereklidir. Arada fazlaca duvar ve kapı bulunuyorsa sinyal kalitesi düşmesine sebep olabilmektedir. Bu yüzden de modemin olduğu konum, internet hızınız ile doğru orantılıdır.

Ethertnet kablosu ile nete bağlanmak artık pek de tercih edilen yöntemlerden değildir. Aslında kablolu bağlanmayı tercih eden bireylerin kablosuz internet tercih eden bireylerden daha fazla internet hızına sahip olduğu bilinmektedir. Bu yüzden mümkünse kablolu interneti tercih etmeniz gerekmektedir.

Arka Planda Çalışan Uygulamaları Tespit Edin

Bilgisayarınızı kullanırken siz fark etmeden arka planda güncelleştirme ya da indirme işlemi gerçekleşiyor olabilir. Bu işlem de hızınızın düşmesine çok etkilidir. Bahsettiğimiz işlemlerden kurtulmak için gerekli programlar vardır bu programları belirleyip, uygularsanız sıkıntıdan kurtulmuş olursunuz.