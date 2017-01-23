İnternet Kullanımına Dikkat Edilmeli

Uzmanlar özellikle karne tatilinden sonra çocukların internet ve bilgisayar kullanımında dikkatli olunmasını gerektiğini belirtiyor.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel konuyla ilgili olarak özellikle çocukların hangi saatlerde interneti kullanmaları gerektiğini ve bununla ilgili düzenlemelerin aileler tarafından yapılmasının önemli olduğunu yaptığı açıklamada vurguladı. Tatil zamanında kullanılan internetin, tatil bittikten sonra da kullanılacağını gösteren araştırmaların olduğunu altı çizildi.

İnternetin kuralları olmasının altığını çizen Ögel internetin boş zaman geçirmek için kullanılmaması gerektiğini de açıkladı. Velilerin özellikle uzmanların açıklamalarını dinlemeleri gerekiyor.