İnternetsiz İnstagram Geliyor!

İnstagram sıra dışı bir yeniliğe hazırlanıyor, çevrimdışı olduğunda bile instagram kullanıcılarının sosyal medya da fenomen haline gelmiş büyük kitlelere ulaşmış olan instagramın bazı özelliklerini kolaylıkla kullanabilecek.

Bu uygulama sayesinde instagram kullanıcıları internet sıkıntısı yaşamadan instagram adlı sosyal medya ağındaki birçok özelliği internete gerek duymadan kullanabilmenin keyfine varacak.









ABD nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose şehrinde düzenlenen Facebook F8 konferansında Mark Zuckerberg konferans ta birbirinden yeni haberler verdi içlerinde şüphesiz en dikkat çeken açıklama sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan ve girdiği günden bu güne kullanıcı sayısını her geçen gün fazlasıyla artıran resim paylaşımı, durum güncellemesi, takipçi sayısı, mesajlaşma kolaylığı gibi bir sürü kolaylıklar barındırarak ayrıca kullanıcılar arasında mesaj kanalı kullanılarak haberleşmeyi de sağlayan instagram ın internet olmadan da kullanılabilecek olmasını duyurması büyük ilgi uyandırdı.