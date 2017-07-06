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İOS 11’de Yeni Şarj Aleti Tasarımları Dikkat Çekiyor
Bu haber 06 Temmuz 2017 - 14:05 'de eklendi .

Son dönemlerde oldukça popüler olan İphone cep telefonları, görüntüsüyle dikkat çektiği kadar özellikleriyle de dikkat çekmektedir.

Yeni modeli ve sürümüyle yakında halka sunulacağı belirtilen İphone 8’in internet üzerine birkaç fotoğrafı sızdırılmıştı. Bu fotoğraflarda İphone 8 hakkında bazı ipuçlarının ortaya çıkmasını sağlamıştı. Bu fotoğrafları sonucunda yeni İphone’un home tuşu olmadığı görülüyor. Ayrıca kilit açıcı olarak kullanılan bu home tuşunun kaldırılmasıyla, İphone 8’in göz tarama özelliği ile daha güvenli hale geleceği öne sürülüyor. Bu yüzden yeni kilit açma şeklinin göz taraması ile olması bekleniyor.

Paylaşılan fotoğraflara göre 3D destekli çift ön kamera özelliğine sahip olduğu düşünülüyor. Önceki özelliklerinden bazılarını taşısa da, İphone 8 serisinin daha kullanışlı ve daha fazla özelliğe sahip olduğu görülüyor.

Halka sunulacak olan bu İphone 8’te değişiklikler olduğu gibi bazı aksesuarlarında da değişiklikler olması bekleniyor. Bu aksesuarlarda yapılacak değişiklikler arasında yer şarj aletinin de yer alması öne sürülüyor. Daha önce Apple, Apple Watch’ta kullanmış olduğu ve başarılı bir sonuç elde ettiği bu kablosuz şarj özelliğini, İphone 8’de de kullanılacağı düşünülüyor. Ancak kesin bir şey söyleyebilmek için tanıtım filmlerinin ve reklamlarının yayınlanması bekleniyor. İphone 8 için tanıtım filmlerinin ve reklamlarının Eylül ayında çıkacağı söyleniyor. Her bir serisini geliştirerek halka sunan Apple, bütün gelişmelerini hızla ve başarıyla sürdürüyor.

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