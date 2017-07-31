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Iphone 8 Artık Geliyor

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Iphone 8 Artık Geliyor
Bu haber 31 Temmuz 2017 - 12:32 'de eklendi .

En çok beğenilen ve kullanılan telefonlardan birisi olan Iphone, her geçen gün yeni bir özellik kazanmaktadır. Gelişmiş özellikleri sayesinde pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başaran bu telefonların yeni serisi büyük bir heyecan içerisinde beklenmekte.

Eylül ayında tanıtılması beklenen Iphone 8’in yeni özellikleri ve görüntüleri, telefonun piyasaya çıkmadan büyük ilgi görmesi için yeterli oldu. İki ay içerisinde tanıtılacak olan bu telefonların home tuşu olmayacağı ve baştan uca kadar bir ekranla kaplanacağı bilgisi kesinleşti. Telefonun hoparlörü kamera sensörünün cihazın üst tarafında, ayrı bir bölmede yer alması bekleniyor. Bu bölmenin kenarlarında kalan fazla bölmelere ise pil göstergelerinin ve wifi, hücresel veri gibi bağlantıları gösteren sembollerin bulunacağı belirleniyor. Ekranın üst tarafında yer alan sembollerin, ekran yan döndüğünde nerede yer alacağı henüz belirlenmedi.  Touch ID, ekran üzerinde bulunmadığı için nerede bulunacağı merak konusu oldu. Ancak Iphone 8 görüntülerine göre telefonun güç butonunun normalden büyük olması, Touch ID’nin orada olabileceği konusunda düşünceler ortaya çıkıyor. Ayrıca bu bilgiyi doğrulayan ve destekleyen raporlarında daha önceden yayınlandığı belirtiliyor.

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