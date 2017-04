Iphone 8 Bilinmezlerini Açıklıyor

17 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan iPhone 8′ in şemaları, daha kibar ve ince olacağının bize göstermişti.

Apple kullanıcıları, iPhone 8′ in özelliklerini çok merak ettiklerini ve daha çok ayrıntılarını öğrenmek istediklerini belirtmişti. Bununla beraber, iPhone üreticileri; gelecek telefonun bilgilerini sadece tanınan kişilere dağıtmasıyla birlikte Mac Otakara isimli bir kişinin blogu üzerinden iPhone 8′ in özelliklerini ayrıntılarıyla beraber tanıtması gerçekleşti. 18 Nisan 2017′ de yaşanan bu olayın, apple yöneticileri tarafından haberi olsa da, herhangi bir soruşturma başlatılmadı.

iPhone 8′ in ekranının artık LCD olmayacağını ve baştan uca OLED ekran olarak tasarlandığını belirten Mac Otakara, arka kısmının ise paslanmaz çelik çerçeve ile kapatılacağını belirtti. Ayrıca geçtiğimiz günler içerisinde, iPhone8′ in; iPhone4′ lerin arka kapağıyla benzer olacağının açıklayan Apple yetkilileri iPhone 8 ile başarılı bir telefon ürettiklerini düşünüyor.









iPhone 8′ in çıkacağı zaman aynı zamanda Apple şirketinin 10. yıl dönümü olması sebebiyle büyük sürprizler ile geleceği söyleniyordu. iPhone 8′ de ise, kablosuz şarj ve iris tarayıcı bulunacağı düşünülüyor.