İphone 8 Mi Geliyor?

Geçtiğimiz günler içerisinde İphone 7 RED, ve İphone 7 RED PLUS cihazları satışa sunuldu.

Samsung s8’in kısa süreli tanıtım videosunda öne çıkan ekran büyüklüğü konuşulurken bir taraftan iphone severlerin iphone 8 hakkında düşünceleri ve mühendislerin ekleneceğini söylediği uygulamalar ve geliştirmeler internette dolaşıyor.

Peki iphone 8 için neler söyleniyor?

Siri’nin daha geliştirilmiş olduğu ve kameradan size yol tarif edebileceğini, turistik geziniz esnasında telefonunuzu çıkartıp bulunduğunuz alanı kameradan kadraj içerisine aldığınızda size şehri tanıtacağı gibi iddalar internette çok söylenen ve araştırılan konular arasında. İphone 7’de karşımıza çıkan, line girişleri için sorunları çözeceği söylenirken bir taraftan kabloları kaldıracağı söyleniyor. Kablosuz şarj yapabileceği söylenen iphone 8, aynı zamanda tek tuşunu da, kaybetmiş görünüyor. Home tuşunun artık kaldırıldığını, bununla beraber parmak izi uygulamasınında kaldıralacağını ve ekranı daha büyük kullanma olasılığı doğacağından bahsediliyor. Kilit açmak için ise, artık sadece telefonu yüzünüze tutarak, göz bebeği okuyucusu sayesinde açacağınız söylentiler arasında.