IPhone 8 Üretiminde Sıkıntı Mı Var?

Apple’ın yeni üretimi IPhone 8’in piyasaya sürüleceği tarih yaklaştıkça bekleyenlerin heyecanı da artıyor. Bu tarihin yaklaşmasıyla birlikte tedarik zinciri raporları da gelmeye başlamış durumda.

Her sene telefon üretimleriyle ilgili sıkıntılar olduğuna ve gecikeceğine dair söylentiler ortaya atılmaktadır fakat bu sefer ki iddialar diğerlerine göre daha güçlü görünüyor. Bu söylentilerden biri de IPhone 8’in sınırlı sayıda üretileceğine dair. Endüstri kaynaklarından alınan bilgilere göre bu modelin üretiminde bazı sıkıntılar yaşandığı ve sınırlı bir sayıda üretileceği biliniyor. DigiTimes raporuna göre OLED panellerinin tedariğinde ve panellerin montajında verimlilik problemi yaşandığını bilmekteyiz. IPhone 8’in panel tedarikçisinin Samsung olduğu ve Samsung’un da ekran üretiminde sorunlar yaşadığı söylentiler arasında yer alıyor.

LCD ekranlı IPhone üretimlerinde bir problem olmadığı ve IPhone 7s ile IPhone 7s Plus’ın tanıtımlarında herhangi bir gecikme meydana gelmeyeceği bildirildi. Apple’ı zor durumda bırakan olayın; OLED panellerinin tedariği olduğu herkes tarafından bilinen bir durum haline gelmiştir. Raporlarda sadece 3-4 milyon OLED ekranlı IPhone’un Eylül ayına kadar hazır olacağı belirtilmiştir.

Yani IPhone satışlarının Ekim ayında başlayacağı ve bu satışlarda Apple’ın zor durumda kalacağı düşünülüyor. Analizlere göre tahmin edilen 50 milyona yakın OLED ekranlı IPhone satışının gerçekleşme ihtimali neredeyse hiç yok diyebiliriz. Bu IPhone satışlarının sınırlı olması Apple markasının hayranı olan kişileri oldukça üzebilir.