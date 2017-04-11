iPhone 8’in Çıkış Tarihi

Apple’ın onuncu yılı kapsamında piyasada yer alacak olan iPhone 8 adlı akıllı telefon hakkında piyasada çeşitli bilgiler dolaşmaktadır.

Bu alanda yapımcı firmanın pek fazla bilgiye yer veremeyerek açıklamalar yaptığı iPhone 8 adlı akıllı telefon; önceki modellerine göre daha değişik bir versiyonla gündemde yer almaya başlayacaktır. iPhone 8 hakkında paylaşılan yeni haberlere göre iPhone 8 adlı telefonun üç farklı versiyon ile piyasada yer almaya başlayacağına dair ipuçları da verildi. Aynı zamanda bu üç varyasyonla piyasada yer almaya hazırlanan Apple üretimi akıllı telefon modellerinin OLED ekran ile bütünleşeceği ve 5.8 inç boyutunda yer alacağı da gelen diğer haberler arasında yerini aldı.

Eylül ayında ön siparişlerin alınmaya başlayacağı iPhone 8 hakkında; Ekim ayında da Türkiye’de yer alabileceği konusunda öngörüler kendini göstererek; büyük ilgi görecek olan bu modelin son zamanların en etkili telefonu olarak kendini göstermesi bekleniyor.