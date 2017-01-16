iPhone Fiyatları Artabilir

Dolar fiyatlarının artması Avrupa’da üretilen telefon fiyatlarının da euroya endeksli olmaları yüzünden iphone fiyatlarında artışlar gözlenecek.

Apple tarafından son günlere kadar normal fiyatlara zam yapılmazken özellikle Türkiye’deki döviz artışlarının telefonlara yansıması bekleniyor. Elektronik aletlerin dövize bağlı kalmasıyla beraber en az zam gören telefonların 2017 aynı fiyatlarda kalması beklenmiyor. Üretici firmalar yaşanan maliyetler ve satışlardaki oranları da göz önüne alarak fiyatlarda yeni revizyona gidebilir. Stokların da sonlara gelmesi sebebiyle fiyatlara bu durumun da etki edeceği iddia ediliyor.

iPhone Ne Kadar Zamlanacak?

Apple ürünlerinden en önemlisi iPhone fiyatlarının yüzde 20’ye varan zamlar alacağı ve iPhone 7 Plus’ın fiyatının ise 4600 TL olacağı belirtiliyor. Dolar kurundaki artışla beraber bu fiyatın daha da yükselmesinden korkuluyor.