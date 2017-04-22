iPhone İçin Özel Lightning’lı Kulaklık

iPhone 7 ile, kulaklık girişlerinin kalkması; kulaklık üreticilerini büyük bir sıkıntıya ve gelişmeye itti. Bu gelişim, dünya çapında sürecek gibi görünüyor. Çünkü bir kaç firma, iPhone için kulaklıklar üretmeye başladı.

Bu kulaklıkların özellikleriyle gündeme gelmesi ve ücretlerinin normal kulaklıklardan biraz fazla olması; aynı zamanda kablosuz olması gibi artı ve eksi yönleri bulunuyor. Eksi yönlerine bakılacak olursak yeni çıkan kulaklık modellerin şarj problemi ile karşı karşıya kalıyorsunuz. iPhone serisi cihazlar yüksek bataryaları ile, uzun süreli kullanım sağlarken; kulaklığa ihtiyaç duyduğunuz zaman kulaklığınızın şarjının bittiğini görüyorsunuz.









Ancak; Razer Hammerhead iPhone için geliştirmiş olduğu kulaklık ile bu sorunlara biraz da olsa çözüm getiriliyor. 8 saat kesintisiz kullanım sağlayan kablosuz kulaklılar, 10mm’ lik sürücüleri ile, bass hissiyatını oldukça artırıyor. Aynı zamanda şarj olma süresinin 2 saate düşürüldüğü Razer Hammerhead BT’ nin yurt dışında 99 dolar olduğu söyleniyor.