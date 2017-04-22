iPhone Kullanıcıları Bu Uygulamadan Çok Memnun

İphone kullanıcıları teknoloji harikası cihazlarını kullanırken oldukça mutlu ve iphone kullanıcıları bu ayrıcalıklı cihazın özellikleri sayesinde kendilerini özel hissetmeye devam ediyor.

İphone kullanıcıları gittikleri bir konser alanında oldukça keyifli vakit geçirirken konser alanında amacı konser değil hırsızlık olan bir kişi de oradaydı ve konser alanında insanlar eğlenmeye devam edrken oradaki hırsız bunu fırsat sayıp konser alanındaki tam yüz otuz kişinin cep telefonunu çaldı ve bu durumu fark eden iphone kullanıcıları kullanıcılarına ayrıcalıklı insan hissi veren iphone mi bul uygulaması ile çalınan telefonlarını uygulamanın sayesinde kolayca buldular ve yakalanan hırsızı güvenlik görevlilerine teslim ettiler.









İphone teknolojisi ile hem kendi tanıtımı hemde kullanıcıları için oldukça güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Ayrıca birbirinden kaliteli özelliklere sahip olan iphone cihazınız çalınsa bile parmak izi sensörü sayesinde telefonu çalan kişi kesinlikle cihazınızdaki size ait özelliklere ulaşamıyor.