iPhone Yavaşlama Sorunu Çözümü

iPhone kasma ve donam sorunları devam ediyor. iPhone Yavaşlama Sorunu için çözüm önerileri içeren haber niteliği taşıyan bir yazı hazırladık.

Ürettiği üst düzey cihazlar ile mobil sektörün liderleri arasında bulunan Apple, her yıl en popüler ürünü olan iPhone’nin yeni modellerini piyasaya sürmektedir. Eski yıllara ait olan cihazlara bazen yavaşlama ve donma gibi sorunlara rastlanmaktadır. Bu yazımızda cihazı yavaşlatan kullanım şekillerini sıralayarak sorunun çözmenize katkıda bulunacağız.

1- Öncelikle telefonunuzda bulunan uygulamarı gözden geçirmeniz gerekmektedir. Bu uygulamalar içinde işinize yaramayan gereksiz öğeleri cihazınından kaldırmanız yararınıza olacaktır. Ayrıca müzik, video ve görüntülerinizin içinden de gereksiz olanları silmeniz durumunda cihazın depolama alanı açılacaktır.

2- Apple tarafından yayınlanan güncel sürümü cihazınıza yüksemeniz önerilir. Yeni güncellemeler ile eski sürümdeki bazı hatalar giderilmektedir. Bu yüzden cihazınızı sürekli güncellemeniz oldukça yararlı bir davranış olacaktır.

3- Arka Plan’da çalışan uygulamalar, cihazınızın performansına fazlasıyla etki etmektedir. Uygulamaların arka plan etkin olması Cihazınızın RAM’ini gereksiz olarak meşgul etmesi sebebiyle yavaşlamaya neden olmaktadır. Bu yüzden uygulama ile işiniz bittikten sonra arka plandan kaldırmanız önerilmektedir.









4- İnternet üzerinden indirdiğiniz herhangi bir dosyada ve internetten gezinirken tıkladığınız bir reklam cihazınıza virüs girmesine sebep olmaktadır. Bu virüsleri temizlemek için App Store’den uygun bir virüs programı indirmenizi tavsiye ederiz. Cihazını belli aralıklar ile virüs programı yardımıyla tararsanız güvende olabilirsiniz.

5- Tüm bu öneriler bir işe yaramadıysa cihazınıza format atmanın vakti geldiğini anlayabilirsiniz. Format nedir? ve ne işe yarar sorularını merak ediyorsanız kısa açıklamak gerekirse; Format: cihazının tüm ayarlarını ve daha sonradan yüklenmiş bütün uygulamaları sıfırlamaktadır. Bu sayede cihazınız ilk aldığınız gün gibi olacaktır. Ancak format atmadan önce tüm dosyalarınızı yedeklemeniz gerekmektedir. Aksi halde tüm dosya ve uygulamalarınız cihazınızdan silinecektir. Yedekleme işlemi için iCloud sistemini kullanabilirsiniz.