Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?

Apple’ın tasarımcıları ve ekipler bu Haziran ayının, panikli olan bir ay olduğunu düşünmekteler. Daha önceden Eylül ayında üç Apple ürününün tanıtıma çıkarılacağı belirtilmişti. Bu tanıtılan üç üründen biriside Iphone 8 olacak.

Kısa bir süre sonra tanıtıma çıkarılacak olan Iphone 8’in bazı özelliklerinin ve yazılım güncellemelerinin yetişmeyeceği konusunda iddialar ortaya koyulmakta. Iphone 7’den sonra çıkacak olan bu telefon gelişmiş özellikleriyle daha piyasaya çıkmadan pek çok kişinin beğenisini kazanmıştı. Önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan diğer ürünler ise Iphone 7S ve 7S Plus olarak bilinecek.

Diğer Apple ürünlerine göre daha gelişmiş olan bu ürünün bazı özelliklerinin tanıtım süresine kadar yetişmeyeceği düşünülüyor. Bu özellikler arasında ise kablosuz şarj özelliği yer almaktadır. Şirket eğer bu çalışmalar tamamlanmazsa, çıkan ilk telefonları çalışmayan donanımları ile göndererek, daha sonradan aktif hale getireceğini belirtti. Bu özellik Iphone 7 Plus’ta Portre Mod’da da kullanılmıştı. Ayrıca bu telefonda 3B yazılımı kullanılacağa öne sürülmekte. Ancak satışa çıktığında bu özellik olmazsa, şirket sensörü daha sonradan telefona dâhil edeceğini ve yazılım güncellemesi ile bu özelliğin kullanılabilir bir hale gelebileceğini belirtiyor.