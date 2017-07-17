İPhone’dan Bilgisayara Fotoğraf Nasıl Atılır?

Her telefonda olduğu gibi bu telefonda da en çok kullanılan özelliklerin başında fotoğraf çekebilmek gelmektedir. Fotoğraf hayatımızın olmazsa olmazları arasında yerini almıştır.

Fotoğrafı sadece günlük yaşantımızda anılarımızı kaydetmek için değil, iş yeri gibi kurumlarda yani hayatımızın her alanında kullanmaktayız. Peki, iPhone telefonlarından bilgisayara fotoğraf nasıl atılabilir? Bunun için sağlanmış olan üç kolay yöntem vardır. İlki Apowersoft Telefon Yöneticisi ikincisi Windows Live Kullanımı üçüncüsü de iCloud yöntemidir. Bu yöntemlerden birini uyguladığınızda telefondan bilgisayara kolaylıkla fotoğraf atabileceksiniz.

Apowersoft Telefon Yöneticisi Kullanımı

Cihaz yönetim aracı olan Apowersoft telefon yöneticisi, telefonunuzdaki verileri bilgisayardan da takip edebilme özelliğine sahiptir. Hem İOS hem de Android sisteme uygun olan bu telefon yöneticisini indirdikten sonra telefonunuzu kablo yardımı ile bilgisayara bağlayın. Daha sonra telefonunuzda çıkacak olan “Güven” kısmına basın ve resimlere girin almak istediğiniz resimleri seçin ve “Dışa aktar” ögesini seçin. Kolaylık sağlayan bu işlem ayrıca telefon verilerinizi yedekler ve geri yükler. Bu uygulamanın ayrıca başka faydaları da vardır. Bunların başında müzik, video, mesaj, rehber gibi diğer fonksiyonların bilgisayara aktarılmasına kolaylık sağlar. Telefon ekranınızı bilgisayarda gerçek zamanıyla gösterir ve ekran görüntüsü alabilir.

Windows Live Fotoğraf Galerisi Kullanımı

Bu işlemi uygulamanız için bilgisayarınıza ya da telefonunuza bir şeyler indirmek zorunda değilsiniz. Telefonunuzu kablo ile telefona bağlayın ve sonrasında bilgisayarınızın “başlat” ögesini tıklayın daha sonra da arama kısmına fotoğraf galerisi yazın, çıkan Windows Live Fotoğraflar Galerisi’ni tıklayın. Bu işlemlerden sonra fotoğraf galerisini açın ve “anasayfa” daha sonrasında da “fotoğraf aktar” kısmını tıklayın. Bu işlemlerden sonra fotoğraf ve videoları” içe aktar” sonrasında da” aktar” ögesini tıklayın. “Daha fazla seçenek” ögesini açın ve dosyanızı seçin sonra da “aktarılacak dosyayı önizle, düzenle, grupla “ ve dosyayı aktar dedikten sonra son işlem olarak “aktar” ögesini seçtikten sonra işleminizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

İCloud Kullanımı

Bu işlemde öncelikle iCloud internet sitesine giriş yapmanız gereklidir. Giriş yaptıktan sonra “fotoğraflar” ögesini tıklayın. Bu uygulama açıldıktan sonra ekranın üst köşesinde bulunan “yükle” işlemini yapınız sonra da fotoğrafların gelip gelmediğini kontrol edin. Bu uygulama da bu kadar basittir. Sizde fotoğraflarınızı çekip, bilgisayara atmak isterseniz bu bahsettiğimiz yöntemlerden kendinize en çok uyanı, kolaylıkla yapabileceğinizi seçip sırasıyla uygulayabilirsiniz.