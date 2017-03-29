iPhone’den AIDS’E Karşı Örnek Davranış

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Geçtiğimiz günler içerisinde Apple şirketi, İphone serisine bir tane daha yeni nesil telefon ekledi.
Kırmızı İphone7 ve 7 Plus’ı en çok merak eden taraf ise kadınlar oldu. 24Mart’ta satışa sunulması beklenen Kırmızı İphone 7 ve PLUS modelleri 4.799TL’den başlıyor. 5.5inç büyüklükteki seriler ise 128GB; 4.949 TL, 256 GB ise; 5.449TL olarak fiyatları belirlenmiş görünüyor. Kırmızı İphone7, Apple’ın sunmuş olduğu bütün teknolojileri barındıran yeni nesil telefon, sıçramalara dayanıklık bir tasarımıyla göze çarpıyor. 12 MP Arka kameralarıyla, 3D Touch özellikleriyle artık en renkli ekranlar bu yeni nesil telefonlarda.
Tasarımın en beğenilen kısmı ise, AirPods’lar oldu. Kablosuz olan kulaklıklar, yeni bir çağ açacak gibi görünüyor. Kırmızı İphone7 ve PLUS tasarımı, AIDS’e dikkat çekmek için, tasarlanmıştır.