Iron Man Gerçek mi Oluyor?

Marvel’ın filmlerinde izlediğimiz süper kahramanlar, çoğu insana hayaller kurdurarak, ilham verebiliyor.

İşte bu güzel filmlerin etkisinde kalıp kendini bilime adayan bir bilim insanının, Iron Man kostümü diğer deyişle zırhını yapabilir mi? Çin’de bunun için çalışan bir grup, Iron Man zırhınının bir prototipini üretmeyi başarmışlardır. Akü ile çalışan bu, zırhın bir de kurşun geçirmez kalkanı mevcut. Teknolojinin bunca ilerlemesine karşın filmdeki gibi uçup kaçabileceğiniz, Robert Downey Jr.’ın da filmde dediği gibi, ‘yüksek teknolojili bir protez’ bulunmuyor.

Bu teknolojinin sadece savaş alanlarında değil, tıpta gelişmelere yol açacağı ve fiziksel engellilere yardım amaçlı kullanılabileceği konuşuluyor. NASA’nın geliştirdiği bacak protezi şeklinde tasarlanan; uzayda düşük ve ya yüksek yerçekimli ortamda yürümeye yarayan bu protezler ilerleyen zamanda tıpta kullanılmaya başlayacak.