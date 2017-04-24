İsimsizler Dizisi Nerede Çekiliyor? Dizi Seti Bigadiç’te Kuruldu

00:15 - Bu Uygulamadan Uzak Durun
05:59 - Güçlü Lakaplı Gemi Artık Türkiye’nin!
00:49 - Telefonunuzun Ekranını Karartan Uygulama!
13:04 - Call Of Duty’den Sürpriz
12:03 - Çin Kargo Gemisi Tiencu-1’i Uzaya Gönderdi
11:36 - Steam’e Yeni Rakip Geldi
11:34 - Facebook 360 Derece Kamerasıyla Geliyor
11:31 - iPhone Kullanıcıları Bu Uygulamadan Çok Memnun
11:27 - Kredi Kartlarına Parmak İzi Sensörü Geliyor
11:25 - Minecraft’taki Büyük Tehlike
İsimsizler dizisi nerede çekiliyor sorusunu diziyi izleyenler sorarken Kanal D ekranlarında dizi reyting rekorları kırmayı sürdürüyor.
Terörle mücadele ile güvenlik güçlerinin nasıl mücadele ettiğini konu alan dizilerden bir diğeri de Kanal D’de yer alan İsimsizler dizisi. Bu dizide yer alan karakterler ve özellikle Kaymakam’ın terörle mücadele birebir rol oynaması da diziyi izletenler arasında gösteriliyor. Kaymakla beraber o yerde görevli olan polis ve askeri kuvvetlerin özellikle Suriye içlerinde yaptığı operasyonlar da özel kuvvetlerin gücünü gösterebiliyor.
İsimsizler dizisi Güneydoğu’daki konuları ele alıyor; ancak o bölgede yer alan illerden birisinde çekilmemektedir. Dizinin bazı bölümleri Konya, Bigadiç ve Balıkesir’de çekilmektedir. Dizinin güvenliği de bu bölgelerde sağlanmaktadır.