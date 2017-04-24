İsimsizler Dizisi Nerede Çekiliyor? Dizi Seti Bigadiç’te Kuruldu

İsimsizler dizisi nerede çekiliyor sorusunu diziyi izleyenler sorarken Kanal D ekranlarında dizi reyting rekorları kırmayı sürdürüyor.

Terörle mücadele ile güvenlik güçlerinin nasıl mücadele ettiğini konu alan dizilerden bir diğeri de Kanal D’de yer alan İsimsizler dizisi. Bu dizide yer alan karakterler ve özellikle Kaymakam’ın terörle mücadele birebir rol oynaması da diziyi izletenler arasında gösteriliyor. Kaymakla beraber o yerde görevli olan polis ve askeri kuvvetlerin özellikle Suriye içlerinde yaptığı operasyonlar da özel kuvvetlerin gücünü gösterebiliyor.

İsimsizler Nerede Çekiliyor?









İsimsizler dizisi Güneydoğu’daki konuları ele alıyor; ancak o bölgede yer alan illerden birisinde çekilmemektedir. Dizinin bazı bölümleri Konya, Bigadiç ve Balıkesir’de çekilmektedir. Dizinin güvenliği de bu bölgelerde sağlanmaktadır.