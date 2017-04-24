İsimsizler Dizisi Müziği – Er Turan Türk Kanı Dinlenme Rekorları Kırıyor

İsimsizler dizisi ekranlarda yerini alırken dizide çalan isimsizler müziği de oldukça beğeniliyor. Er Turan Türk kanı müziği kısa sürede trend olmayı başardı.

Dombıra tarzı olan bu isimsizler dizisindeki müzik özellikle de Turancı damarları hareketlendirerek Türkçülük ile ilgilenenlerin de yakından tanıdığı bir müzik türü olarak karşımıza çıkıyor. Dombıra müziğine oldukça benzeyen bu müziği sizler için araştırdık. Er Turan Türk Kanı olarak bilinen bu müzik özellikle de anlamlı sözleri olması sebebiyle eski Türk devletlerinin başarısını günümüze taşıyan eserler arasında yer alıyor.

Kanal D ekranlarında yer alan İsimsizler adlı dizide de bu müzik özellikle terör örgütleriyle mücadele anlarında çalmaktadır.

İsimsizler Dizisi Müziği







