SON DAKİKA

Teknoloji Haberleri
Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?

İnternet

Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
Facebook Panik Yarattı

İnternet

Facebook Panik Yarattı
Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler

İnternet

Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler
Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı

Mobil

Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı
İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor

İnternet

İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor
Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor

İnternet

Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor
Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor

İnternet

Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor
Kara Delik Yıldızı Yok Etti

Bilim

Kara Delik Yıldızı Yok Etti
Parçacık Fiziği Öğreten Oyun

Bilim

Parçacık Fiziği Öğreten Oyun
Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi

Mobil

Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi
Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak

Mobil

Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak
Google Japon Devini Satın Alıyor

İnternet

Google Japon Devini Satın Alıyor
iPhone 8’in Çıkış Tarihi

Mobil

iPhone 8’in Çıkış Tarihi
Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Mobil

Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor
Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

Bilim

Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

İşsizlik Maaşı 2017 Şartları Nelerdir ve Nasıl Alınır?

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
İşsizlik Maaşı 2017 Şartları Nelerdir ve Nasıl Alınır?
Bu haber 24 Nisan 2017 - 11:14 'de eklendi .

İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2017 yılında işsizlere verilecek olan İşsizlik Maaşı şartları, kimlere verileceği ve ne kadar olacağı yetkililer tarafından açıklanmıştı.

Her hangi bir ekonomik toplumda çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkin insanların içinde bulunmuş olduğu durumu işsizlik olarak adlandırabiliriz. İş bulamayan kimselere ise işsiz denir. Ekonomide genelde 16 ( on altı ) yaş ve üzeri insanlar işsiz grubuna dâhil edilir. İşsizlik maaşı ülkemizde son zamanlarda yürürlüğe geçirilmiş bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. İşsizlik maaşı işten ayrılmış vatandaşlara ödenen ücret olarak nitelendirebiliriz. İşsizlik maaşı almak için belli başlı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

İşsizlik sigortası kapsamı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar, Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, işsizlik sigortasının kapsamındadır. İşsizlik sigortasından yararlanmak için gereken şartlar;

İşsizlik Maaşı Şartları




  • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,
  • Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir,
  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak gibi gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar işsizlik maaşı ödemesi almak için başvuruda bulunabilirler. İşsizlik maaşı kişinin yaptığı işe aldığı maaşa göre yapılandırılır.
Buna Bakın!  10 Nisan Reyting Sonuçları Açıklandı

2017 İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan 1.647 658,80 5,00 653,80
Son 12 Ay 3.000 TL ile Çalışan 3.000 1.200 9,11 1.190,89
Son 12 Ay 5.000 TL ile Çalışan 5.000 1,317,60* 10,00 1.307,60

İşsizlik maaşı en üst limit olarak 1318 TL’den 1421 TL’ye yükseldiği geçtiğimiz ay içerisinde belli olmuştu. Çalışanların son 4 aylık maaşlarına göre ödemeler yapılıyor.

Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
Bu Uygulamadan Uzak DurunBu Uygulamadan Uzak Durun
Güçlü Lakaplı Gemi Artık Türkiye’nin!Güçlü Lakaplı Gemi Artık Türkiye’nin!
Telefonunuzun Ekranını Karartan Uygulama!Telefonunuzun Ekranını Karartan Uygulama!
Call Of Duty’den SürprizCall Of Duty’den Sürpriz
Çin Kargo Gemisi Tiencu-1’i Uzaya GönderdiÇin Kargo Gemisi Tiencu-1’i Uzaya Gönderdi
Steam’e Yeni Rakip GeldiSteam’e Yeni Rakip Geldi
Facebook 360 Derece Kamerasıyla GeliyorFacebook 360 Derece Kamerasıyla Geliyor
iPhone Kullanıcıları Bu Uygulamadan Çok MemnuniPhone Kullanıcıları Bu Uygulamadan Çok Memnun
SON DAKİKA