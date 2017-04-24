İşsizlik Maaşı 2017 Şartları Nelerdir ve Nasıl Alınır?

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İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2017 yılında işsizlere verilecek olan İşsizlik Maaşı şartları, kimlere verileceği ve ne kadar olacağı yetkililer tarafından açıklanmıştı.
Her hangi bir ekonomik toplumda çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkin insanların içinde bulunmuş olduğu durumu işsizlik olarak adlandırabiliriz. İş bulamayan kimselere ise işsiz denir. Ekonomide genelde 16 ( on altı ) yaş ve üzeri insanlar işsiz grubuna dâhil edilir. İşsizlik maaşı ülkemizde son zamanlarda yürürlüğe geçirilmiş bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. İşsizlik maaşı işten ayrılmış vatandaşlara ödenen ücret olarak nitelendirebiliriz. İşsizlik maaşı almak için belli başlı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
İşsizlik sigortası kapsamı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar, Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, işsizlik sigortasının kapsamındadır. İşsizlik sigortasından yararlanmak için gereken şartlar;
|Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması
|Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı
|Damga vergisi
|Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
|Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan
|1.647
|658,80
|5,00
|653,80
|Son 12 Ay 3.000 TL ile Çalışan
|3.000
|1.200
|9,11
|1.190,89
|Son 12 Ay 5.000 TL ile Çalışan
|5.000
|1,317,60*
|10,00
|1.307,60