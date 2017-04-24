İşsizlik Maaşı 2017 Şartları Nelerdir ve Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2017 yılında işsizlere verilecek olan İşsizlik Maaşı şartları, kimlere verileceği ve ne kadar olacağı yetkililer tarafından açıklanmıştı.

Her hangi bir ekonomik toplumda çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkin insanların içinde bulunmuş olduğu durumu işsizlik olarak adlandırabiliriz. İş bulamayan kimselere ise işsiz denir. Ekonomide genelde 16 ( on altı ) yaş ve üzeri insanlar işsiz grubuna dâhil edilir. İşsizlik maaşı ülkemizde son zamanlarda yürürlüğe geçirilmiş bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. İşsizlik maaşı işten ayrılmış vatandaşlara ödenen ücret olarak nitelendirebiliriz. İşsizlik maaşı almak için belli başlı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

İşsizlik sigortası kapsamı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar, Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, işsizlik sigortasının kapsamındadır. İşsizlik sigortasından yararlanmak için gereken şartlar;

İşsizlik Maaşı Şartları









Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir,

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak gibi gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar işsizlik maaşı ödemesi almak için başvuruda bulunabilirler. İşsizlik maaşı kişinin yaptığı işe aldığı maaşa göre yapılandırılır.

2017 İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

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İşsizlik maaşı en üst limit olarak 1318 TL’den 1421 TL’ye yükseldiği geçtiğimiz ay içerisinde belli olmuştu. Çalışanların son 4 aylık maaşlarına göre ödemeler yapılıyor.