İstanbul ve Ankara’da Oy Kullanma Saatleri – Saat Kaça Kadar Oy Kullanılabilecek?

10:24 - Bitcoin Yasal Hale Geldi
00:35 - Beşiktaş Turu Atlarsa Rakibi Kim Olacak? BJK Yarı Final Rakipleri
23:54 - MOAB Nedir? Bombaların Annesi MOAB Afganistan’da Kullanıldı
23:28 - Enceladus ve Europa Uydularında Yaşam Var Mı?
18:00 - Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
16:45 - Facebook Panik Yarattı
11:50 - Teknolojide Yeni Bir Dönem: Bilgi Aktarma
09:27 - Call of Duty Mobil Platforma Giriyor
09:22 - Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler
Türkiye referanduma artık girdi ve vatandaşlar nerede oy kullanacaklarının yanı sıra saat kaça kadar oy kullanacaklarını merak ediyorlar. Oy kullanma saatlerine göre de herkes planlamalarını yaparken oylarının da boşa gitmemesi için dikkat etmek isteniliyor.
YSK tarafından açıklanan karara göre Türkiye’de doğru tarafındaki iller Ordu ilimizde dahil olmak üzere saat 07:00 ile 16:00’ya kadar oy kullanabilecek. Diğer illerde ise bu durum saat 08:00 ile 17:00 aralığında yapılacak.
Tüm bu bilgiler ışığında İstanbul ve Ankara oy verme saatleri 08:00 ve 17:00 aralığında yapılacak. Bu saatten sonra oy verilemeyecek.