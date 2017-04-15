İstanbul ve Ankara’da Oy Kullanma Saatleri – Saat Kaça Kadar Oy Kullanılabilecek?

Türkiye referanduma artık girdi ve vatandaşlar nerede oy kullanacaklarının yanı sıra saat kaça kadar oy kullanacaklarını merak ediyorlar. Oy kullanma saatlerine göre de herkes planlamalarını yaparken oylarının da boşa gitmemesi için dikkat etmek isteniliyor.

YSK tarafından açıklanan karara göre Türkiye’de doğru tarafındaki iller Ordu ilimizde dahil olmak üzere saat 07:00 ile 16:00’ya kadar oy kullanabilecek. Diğer illerde ise bu durum saat 08:00 ile 17:00 aralığında yapılacak.

İstanbul ve Anlara Oy Kullanma Saatleri

Tüm bu bilgiler ışığında İstanbul ve Ankara oy verme saatleri 08:00 ve 17:00 aralığında yapılacak. Bu saatten sonra oy verilemeyecek.