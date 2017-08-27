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İşte Whatsapp’ın Bilinmeyen Özellikleri

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İşte Whatsapp’ın Bilinmeyen Özellikleri
Bu haber 27 Ağustos 2017 - 12:32 'de eklendi .

Whatsapp’ta birini engellediğinizde iki tarafında birbirine mesaj atamadığını ya da bilgilerini göremediğini hepimiz biliyoruz. Fakat düşündüğünüz gibi değil. Mesajlar karşı tarafa ulaşabiliyor, nasıl mı? Yapmanız gereken sadece whatsapp aboneliğini iptal etmek ve bu uygulamayı telefonunuzdan silmek daha sonrasında ise uygulamayı yeniden yüklediğiniz de engel kalkmış olacaktır.

Mesajlarınızın boyutunu, yazı tipini değiştirmek isterseniz yazdığınız bütün metni seçip araç çubuğunda 3 noktaya tıklamak daha sonra telefonunuza istediğiniz formatlamayı yükleyebilirsiniz. Whatsapp gruplarınızdan çok fazla mesaj gelmesinden sıkılıyorsanız ya da gruplardan mesaj gelmesini istemiyorsanız grup bilgisini açarak grubu istediğiniz süre kadar sessize alabilirsiniz ve aynı anda birkaç kişiye mesaj atabilirsiniz. Sohbet ekranının üst tarafında bulunan toplu mesaj listelerini seçerek alıcılara istediğiniz mesajı göndermeniz mümkündür. Eğer whatsapp’ın çok fazla internetinizi kullandığınızı düşünüyorsanız ayarlardan veri kullanımına dokunarak wifisiz ortamda fotoğrafların ve videoların mobil veri kullanımından gitmesini önleyebilirsiniz. Galerinizde sizin çektiğiniz fotoğraflardan başka fotoğrafla karşılaşmak istemiyorsanız sohbet ayarlarından ‘gelen medyayı kaydet’ özelliğini kapatabilirsiniz. Doğru anda istediğimiz emojiyi bulmak çok zor olabiliyor ama artık bu uygulama ile istediğimiz emojiyi kelime kullanarak aramamız mümkün hale gelecektir.

Buna Bakın!  Whatsapp İle Artık Güvendesiniz
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