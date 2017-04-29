SON DAKİKA

Teknoloji Haberleri
Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?

İnternet

Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
Facebook Panik Yarattı

İnternet

Facebook Panik Yarattı
Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler

İnternet

Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler
Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı

Mobil

Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı
İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor

İnternet

İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor
Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor

İnternet

Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor
Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor

İnternet

Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor
Kara Delik Yıldızı Yok Etti

Bilim

Kara Delik Yıldızı Yok Etti
Parçacık Fiziği Öğreten Oyun

Bilim

Parçacık Fiziği Öğreten Oyun
Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi

Mobil

Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi
Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak

Mobil

Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak
Google Japon Devini Satın Alıyor

İnternet

Google Japon Devini Satın Alıyor
iPhone 8’in Çıkış Tarihi

Mobil

iPhone 8’in Çıkış Tarihi
Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Mobil

Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor
Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

Bilim

Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

İzinsiz Dinleniyor Olabiliriz

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
İzinsiz Dinleniyor Olabiliriz
Bu haber 29 Nisan 2017 - 5:35 'de eklendi .

İzinsiz dinleniyor olabilme ihtimali ile karşı karşıyayız, gelişen teknoloji bizden habersiz bize o teknolojiyi kuran geliştiren beyinler sayesinde bize tuzak mı kuruyor?

Akıllarda soru işareti bırakan bu idda Bose un kablosuz kulaklıkları ve Bose Connet uygulaması için ortaya atıldı. İdda ya göre Bose un kulaklıkları ve Bose Connet uygulaması sayesinde kişilerin önemli görüşmelerini kayıt altına alarak üçüncü şahıslarla paylaşıldığı bilgisi yayıldı.




Bose müşterilerinden biri bose ve bose connet uygulaması ile dinlendiğini düşündüğü için dava açtı ve dava dilekçesinde dinlediğimiz müzikler bizim siyasi, etnik, kültürel, hatta cinsel yaşamımıza dair özelliklerimizi ortaya koyuyor, bu olay bizler hakkında bize özel kalması gereken anları bu uygulama sayesinde kaydedip üçüncü sahsılara sattığını düşünüyorum. Bu iddalara göre bose connet uygulaması sayesinde her güncellemede verileri kaydedebilme özelliğine sahip olduğu anlaşılıyor.

Buna Bakın!  Facebook Arama Geçmişi Silmek İçin Yapmanız Gerekenler
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
İzinsiz Dinleniyor Olabilirizİzinsiz Dinleniyor Olabiliriz
Facebook’a Yeni Login ÖzelliğiFacebook’a Yeni Login Özelliği
NASA 2012’den Kalan Uzaydan Gece Görüntülerini YayınladıNASA 2012’den Kalan Uzaydan Gece Görüntülerini Yayınladı
Youtube Canlı Yayın Yapmak için Abone Sayısını DeğiştiriyorYoutube Canlı Yayın Yapmak için Abone Sayısını Değiştiriyor
Türkiye’de Öğrencilere Spotify Premium Yarı FiyatınaTürkiye’de Öğrencilere Spotify Premium Yarı Fiyatına
iPhone Yavaşlama Sorunu ÇözümüiPhone Yavaşlama Sorunu Çözümü
Snapchat Koltuğunu Instagram’a KaptırmayacakSnapchat Koltuğunu Instagram’a Kaptırmayacak
Kendine iPhone YaptıKendine iPhone Yaptı
SON DAKİKA