İzinsiz Dinleniyor Olabiliriz

İzinsiz dinleniyor olabilme ihtimali ile karşı karşıyayız, gelişen teknoloji bizden habersiz bize o teknolojiyi kuran geliştiren beyinler sayesinde bize tuzak mı kuruyor?

Akıllarda soru işareti bırakan bu idda Bose un kablosuz kulaklıkları ve Bose Connet uygulaması için ortaya atıldı. İdda ya göre Bose un kulaklıkları ve Bose Connet uygulaması sayesinde kişilerin önemli görüşmelerini kayıt altına alarak üçüncü şahıslarla paylaşıldığı bilgisi yayıldı.









Bose müşterilerinden biri bose ve bose connet uygulaması ile dinlendiğini düşündüğü için dava açtı ve dava dilekçesinde dinlediğimiz müzikler bizim siyasi, etnik, kültürel, hatta cinsel yaşamımıza dair özelliklerimizi ortaya koyuyor, bu olay bizler hakkında bize özel kalması gereken anları bu uygulama sayesinde kaydedip üçüncü sahsılara sattığını düşünüyorum. Bu iddalara göre bose connet uygulaması sayesinde her güncellemede verileri kaydedebilme özelliğine sahip olduğu anlaşılıyor.