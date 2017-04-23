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Kairos Nedir? Son Bilgilere Göre Kairos Dolandırıcı Mı?

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Kairos Nedir? Son Bilgilere Göre Kairos Dolandırıcı Mı?
Bu haber 23 Nisan 2017 - 10:55 'de eklendi .

Kairos internet üzerinde bir buluttur. Tıpkı indirme siteleri gibi bir buluta sahip olan sitenin, müşterileri bulunmaktadır. Ancak söz konusu müşteriler, dosyalarını gizli tutmak için; bir harddisk ararlar. Bu harddisk’ in sunucularda bulunması dosyalarının çalınabileceği gibi kopyalanabileceği ihtimalini de göz önüne çıkartır. Ancak Kairos ile bu mümkün olmayacak. Sebebi ise, yüz binlerce kişinin kendi bilgisayarını açık tutarak para kazandığı bu uygulama, çok farklı bir şekilde çalışıyor.

Öncelikle kairos planate kayıt oluyorsunuz, bu kayıt işleminizin sonrasında bir paket satın alıyorsunuz. Bu paket için bir miktar ödeme yapmak zorundasınız. Paketi satın aldıktan sonra bilgisayarınızda harddiskin boş olan kısmını Kairos Planet’ e kiralamış bulunuyorsunuz. Bu kısmın 70, 100, 120, 150, 500, 750 GB olabileceği gibi 1, 2 TB de olması mümkündür.

Depolama alanlarınız, Kairos’ un müşterinin olacaktır. Yani Kairos müşterisi; sizin içerisinde ne olduğunu bilmediğiniz herhangi bir dosyayı size gönderecek. Elbette gönderilen dosyaya hiç bir şekilde ulaşamıyorsunuz. Çünkü Kairos dosya bilgilerinin çalınmaması için, gönderilen her dosyayı şifreleyerek kodlayarak gönderiyor. Bu işlem sonrasında para kazanmaya başlıyorsunuz. Sizin belleğinizi başkaları kullanarak da, onlar güvenliklerini sağlıyorlar.

Kairos Nedir?





Kairos sadece bununla da kalmayıp, bir piramit oluşturarak; sizin getirmiş olduğunuz bir diğer kişinin de, kazandığı parada hak sahibi olacağınızı söylüyor. Örneğin; 100 GB alanınız olduğunu varsayalım kazanacağınız miktar; günlük 4 dolardır. Ancak 100 GB depolama alanını kiraya sunan iki kişi getirirseniz, günlük 1 dolar da onlardan kazanacak ve toplamda günlük 6 dolar kazanacaksınız.

Kairos Türkiye’den Çekildi Mi?

Uygulamanın ilk çıktığı zamanlarda özellikle Türkiye üzerinden yoğun ilgiye maruz kalması, çalışanların ve yöneticilerin kafasında kötü düşüncelerin belirmesine sebep olmuş gibi görünüyor. Çünkü şuan kairos sistemleri Türkiye’de çalışmıyor. Kısacası Kairos Türkiye’ den çekilmiş olarak açıklanıyor. Binlerce kişinin dolandırıldığını iddaa etmesi ve şirketin hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Gümrük Bakanlığı olayı soruşturmuştur. Londra’ da kurulan Kairos sisteminin vergi dairesinde 1.000 sterlinlik basit bir dükkan olduğu açıklanmıştır. Bunun üzerine; kandırıldıklarını fark eden Kairos tedarikçileri, paralarını alamamış ve bazıları ise dolandırılmıştır.

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